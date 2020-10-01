В молодежном лагере «Командос», организованном Правым сектором, подростки выложили своими телами фашистский крест, сообщает украинское издание «Сегодня».

Соответствующее фото обнародовал в социальных сетях глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский. «Эти дети весело изображают нацистскую свастику – участники молодежного лагеря Правого сектора “Командос”. В лагере они изучают взрывное дело. Руководит всем, сидевшая за убийство, поэтесса Диана Виноградова (Камлюк). На видео ее выступление против ж@дов на Майдане в 2013 году», – пишет Долинский. Издание сообщает, что поэтесса была осуждена на 4,5 года за соучастие в убийстве гражданина Нигерии.