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Газета "Кишиневские новости"

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В украинском лагере «Командос» дети изучают взрывное дело

01 октября
20:16 2020
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В молодежном лагере «Командос», организованном Правым сектором, подростки выложили своими телами фашистский крест, сообщает украинское издание «Сегодня».

Соответствующее фото обнародовал в социальных сетях глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский. «Эти дети весело изображают нацистскую свастику – участники молодежного лагеря Правого сектора “Командос”. В лагере они изучают взрывное дело. Руководит всем, сидевшая за убийство, поэтесса Диана Виноградова (Камлюк). На видео ее выступление против ж@дов на Майдане в 2013 году», – пишет Долинский. Издание сообщает, что поэтесса была осуждена на 4,5 года за соучастие в убийстве гражданина Нигерии.  

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