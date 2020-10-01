Председатель Демократической партии Павел Филип рассказал журналистам о том, что он с однопартийцами обсуждает целесообразность участия в правящей коалиции, сообщает агентство «ИНФОТАГ».

По его словам, в нынешней ситуации демократы не считают нужным участвовать в кампании выборов президента. «Поэтому мы начинаем программу “Другая политика”, предполагающую внутренние консультации со сторонниками партии, дабы вместе решать, что делать дальше, как действовать в первом и втором турах президентских выборов, стоит ли и далее оставаться у власти», – объявил Филип. При этом он отметил: пока будет сохраняться, пусть и шаткое, парламентское большинство, демократы останутся в союзе с социалистами.