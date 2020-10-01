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Газета "Кишиневские новости"

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Почему географ Мокану не любит «отличницу» Санду

01 октября
20:11 2020
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С неожиданными откровениями и выводами выступил лидер движения «Антимафия» Серджиу Мокану, сообщает zugo.md

По его словам, победа на предстоящих президентских выборах председателя Партии «Действие и солидарность» Майи Санду обернется бедой для страны. По мнению политика, у кандидата нет должной подготовки для того, чтобы управлять республикой. «Опасно выбирать “отличницу” Майю Санду – сухую траву, из которой ничего не вырастет. Человек, который, вероятно, в своей жизни писал только доносы и диктанты, а также сочинения. Ничего более», – уверен Мокану. Он знает, что говорит, – до прихода в большую политику лидер движения «Антимафия» преподавал в школе географию.

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