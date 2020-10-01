ПСРМ и президент Игорь Додон не позволят превратить Молдову в колонию. Об этом заявил депутат-социалист Григорий Новак после публикации английской газеты ”The Guardian”, в котрой говорилось о том, что официальный Лондон рассматривал план, предполагающий отправку мигрантов в Молдову, Морокко и Папуа-Новую Гвинею.

«Кто-то планирует трансформировать нашу страну в сортировочную зону для мигрантов. Заявляю с уверенностью: пока мы, социалисты, будем у власти, а Игорь Додон президентом, мы НЕ позволим превратить Молдову в резервацию для иностранных мигрантов. Мы не позволим превратить нашу страну в мусорную свалку Европы, где могли бы складировать отходы, в том числе и токсичные», – написал Новак в социальной сети.