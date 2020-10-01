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Газета "Кишиневские новости"

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Григорий Новак: Мы не позволим превратить Молдову в колонию

01 октября
16:41 2020
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ПСРМ и президент Игорь Додон не позволят превратить Молдову в колонию. Об этом заявил депутат-социалист Григорий Новак после публикации английской газеты ”The Guardian”, в котрой говорилось о том, что официальный Лондон рассматривал план, предполагающий отправку мигрантов в Молдову, Морокко и Папуа-Новую Гвинею.

«Кто-то планирует трансформировать нашу страну в сортировочную зону для мигрантов. Заявляю с уверенностью: пока мы, социалисты, будем у власти, а Игорь Додон президентом, мы НЕ позволим превратить Молдову в резервацию для иностранных мигрантов. Мы не позволим превратить нашу страну в мусорную свалку Европы, где могли бы складировать отходы, в том числе и токсичные», – написал Новак в социальной сети.

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