Газета the Guardian опубликовала статью о том, что администрация премьер-министра Великобритании предложила британским властям рассмотреть вариант отправки беженцев в Молдову, Марокко или Папуа-Новую Гвинею. Согласно документам, которые попали в распоряжение the Guardian, правительство Великобритании нескольких недель работало над «подробными планами» строительства лагерей для беженцев в Молдове и других странах.

Однако, как пишет newsmaker.md, Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) сообщило, что Молдова не договаривалась ни с одной страной о размещении беженцев.

«В связи с появившейся в иностранных СМИ новостью о проекте размещения потенциальных беженцев в Молдове, МИДЕИ сообщает, что Молдова не ведет никаких переговоров с другими странами на эту тему, в том числе с Великобританией», — говорится в заявлении МИДЕИ.

Также в министерстве подчеркнули, что Молдова не заключала каких-либо соглашений с иностранными партнерами о размещении беженцев в стране.