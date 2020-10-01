Исполнительная власть левого берега Днестра определилась с тем, какие рециркуляторы надо устанавливать в школах и детских садах, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

Вначале о том, что это за прибор такой: внутри вентилятор прокачивает воздух, он фильтруется и обеззараживается специальными лампами. Применение в многолюдных помещениях может существенно помочь в приостановлении распространения коронавируса. Председатель правительства Александр Мартынов поручил подчиненным заняться практической стороной вопроса и выяснить его цену. «Если нарекания не будет по этому оборудованию, тогда мы сможем до марта, а может быть и до февраля, какими-то партиями профинансировать заказ и смонтировать эти рециркуляторы там, где это необходимо», – отметил Мартынов. Вообще-то в Приднестровье лишь одно предприятие выпускает подобное оборудование, это Бендерский завод электроаппаратуры «Потенциал». Цена прибора с одной ультрафиолетовой лампой – 1632 рубля, с двумя – 2300. Руководство фирмы утверждает, что это значительно ниже, чем стоимость аналогичной зарубежной продукции. В «Потенциале» готовы выпускать по 100 рециркуляторов в день.