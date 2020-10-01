Игорь Додон подписал Кодекс поведения во время организации и освещения кампании по выборам президента Республики Молдова, которые пройдут 1 ноября 2020 года.

«Полагаю, мы должны провести корректную предвыборную кампанию с уважением достоинства и репутации всех участников процесса.

Давайте будем вести себя достойно в ходе политического диалога. Выборы пройдут, а простое человеческое общение между конкурентами должно остаться!» – обратился к согражданам и конкурентам Игорь Додон.