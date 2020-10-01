Четверг, 1 октября 2020, 19:53

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Додон: Давайте будем вести себя достойно в ходе политического диалога

01 октября
14:21 2020
Версия для печати

Игорь Додон подписал Кодекс поведения во время организации и освещения кампании по выборам президента Республики Молдова, которые пройдут 1 ноября 2020 года.

«Полагаю, мы должны провести корректную предвыборную кампанию с уважением достоинства и репутации всех участников процесса.

Давайте будем вести себя достойно в ходе политического диалога. Выборы пройдут, а простое человеческое общение между конкурентами должно остаться!» – обратился к согражданам и конкурентам Игорь Додон.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,87+0,02%
EUR19,79+0,12%
GBP21,71–0,35%
UAH0,60–0,03%
RON4,06+0,13%
RUB0,22+0,31%

Курсы валют в MDL на 01.10.2020

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд