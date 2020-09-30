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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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Исследование дикой Китайской стены будет стоить нарушителям штрафа

Исследование дикой Китайской стены будет стоить нарушителям штрафа
30 сентября
22:41 2020
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С приближением туристического сезона в Китае, Пекин предупреждает, что будет наказывать тех незадачливых экстремалов, которые решаться покорить дикую часть Великой Китайской стены.

«Дикой Китайской стеной» называют ту часть великого сооружения, которая не была отреставрирована и остается закрытой для туристов. Несмотря на запрет, каждый год в сети появляются фото и видео искателей острых ощущений, которые пробираются через ограждение и исследуют заросшие и обвалившиеся части постройки. Новые меры предосторожности, введенные властями Пекина, включают штраф от 200 до 30 000 юаней.

1 октября в КНР начинается один из важнейших национальных праздников – Золотая неделя, который предположительно должен немного поддержать туризм в стране. Ежегодно на неделю праздника сотни тысяч китайских туристов отправляются за рубеж, однако в силу пандемии в этом году множество из них наводнят столицу и, в том числе, поднимутся на Великую Китайскую стену.

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