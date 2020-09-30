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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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У молдавской киноиндустрии есть будущее

У молдавской киноиндустрии есть будущее
30 сентября
20:41 2020
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Во время состоявшейся встречи известный режиссер, продюсер, экс-директор Национального центра кинематографии Валериу Жереги рассказал о достижениях последних лет в области отечественной кинопродукции, отмеченной наградами на различных престижных специализированных фестивалях по всему миру, а также о существующих в данной области проблемах. Представители киносообщества выразили уверенность в том, что у отечественной киноиндустрии есть будущее.

В то же время деятели культуры обратили внимание на необходимость создания в Республике Молдова центра кинопроизводства и кинопроката, который отвечал бы всем необходимым условиям для производства качественных фильмов.

Игорь Додон высказался за развитие искусства в нашей стране и выразил готовность предпринять конкретные действия, призванные способствовать решению проблем, существующих в сфере кинематографа. Глава государства уверен, что эта отрасль могла бы не только существенно пополнить бюджет, но и содействовать продвижению имиджа нашей страны за рубежом.

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