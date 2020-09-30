В Сан-Франциско суд приговорил россиянина Евгения Никулина к 88 месяцам заключения за киберпреступления, сообщает ТАСС.

Судья Ульям Аслап принял во внимание то, что обвиняемый ранее не совершал преступления на территории США. Он также отметил, что в американских тюрьмах, сейчас велика возможность заразиться коронавирусом, а также то, что Никулин не владеет английским языком. «Ему будет труднее, чем обычному заключенному», – констатировал Аслап. Россиянин уже пробыл под стражей четыре года. Прокуратура требовала посадить Никулина на двенадцать лет.