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Газета "Кишиневские новости"

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Очередной россиянин будет отбывать срок в США

30 сентября
15:56 2020
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В Сан-Франциско суд приговорил россиянина Евгения Никулина к 88 месяцам заключения за киберпреступления, сообщает ТАСС.

Судья Ульям Аслап принял во внимание то, что обвиняемый ранее не совершал преступления на территории США. Он также отметил, что в американских тюрьмах, сейчас велика возможность заразиться коронавирусом, а также то, что Никулин не владеет английским языком. «Ему будет труднее, чем обычному заключенному», – констатировал Аслап. Россиянин уже пробыл под стражей четыре года. Прокуратура требовала посадить Никулина на двенадцать лет.

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