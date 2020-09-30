Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) предупреждает, без государственной поддержки авиа-индустрию ждет коллапс, передает ВВС.

ИАТА является представителем 290 международных авиалиний и опасается, что списки, попавших под сокращение, будут исчисляться тысячами, что неизбежно приведет к закрытию авиакомпаний. ИАТА предполагает, что разница в полетах, проведенных за 2019 и 2020 год, составит 66%. По заявлению Ассоциации, воздушное пространство вернется к привычной загруженности «предпандемийного» периода не раньше 2024 года. Вторая волна заражений Covid-19 и нововведенные ограничительные меры не способствовали полноценному восстановлению индустрии.

С момента начала 2020 года крупнейшие авиакомпании, аэропорты и также турфирмы объявили о существенных потерях рабочих мест.