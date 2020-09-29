Специалисты Института иммунологии и физиологии Уральского отделения Российской Академии Наук разработали методику, позволяющую обойтись без искусственной вентиляции легких в случаях тяжелого течения коронавирусной инфекции.

Известно, что температуру сто градусов вирус вынести не способен. Но если нагреть до такой температуры воздух, можно получить ожог. Поэтому ученые предложили делать больным ингаляции смесями гелия с кислородом, которые, даже нагретые до такого уровня, не вредят организму, при этом кислород быстро доставляется к альвеолам – особым ячейкам в легких. Учитывая, что выдыхаемый воздух может содержать отдельные живые вирусы, систему модифицировали так, чтобы вдыхаемый и выдыхаемый воздух не смешивались.

Испытания проводились в клинической больнице Республики Коми. Из полусотни больных, находящихся в тяжелом состоянии, которые получали ингаляции гелий-кислородными смесями, никто не умер, и лишь одному впоследствии потребовалась искусственная вентиляция легких. Такой уровень эффективности составляет 98%, сообщает ТАСС.