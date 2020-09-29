Сахарный диабет I типа пожизненно привязывает больных к ежедневным уколам инсулина. Но качество жизни это не улучшает, к тому же действие инъекций не так эффективно, как работа собственной поджелудочной железы организма.

Поэтому ученые постоянно ищут новые способы борьбы с болезнью. Американские биологи предложили пересаживать под кожу клетки поджелудочной железы. При этом для лучшей приживаемости их предварительно заключили в своеобразный коллагеновый кокон.

Эксперимент на мышах показал очень хороший результат: подопытным животным не потребовалось вводить инсулин в течение ста дней, передает телеканал «Доктор». Теперь необходимы клинические испытания.