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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Американские биологи предложили лечить диабет с помощью трансплантации

29 сентября
20:31 2020
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Сахарный диабет I типа пожизненно привязывает больных к ежедневным уколам инсулина. Но качество жизни это не улучшает, к тому же действие инъекций не так эффективно, как работа собственной поджелудочной железы организма.

Поэтому ученые постоянно ищут новые способы борьбы с болезнью. Американские биологи предложили пересаживать под кожу клетки поджелудочной железы. При этом для лучшей приживаемости их предварительно заключили в своеобразный коллагеновый кокон.

Эксперимент на мышах показал очень хороший результат: подопытным животным не потребовалось вводить инсулин в течение ста дней, передает телеканал «Доктор». Теперь необходимы клинические испытания.

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