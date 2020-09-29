Медицинская наука всегда считала, что болезнь Паркинсона – заболевание, поражающее головной мозг. Но ученые из Орхусского университета в Дании выяснили недавно, что на самом деле это два разных заболевания, одно из которых начинается в кишечнике.

Оказалось, что у одних пациентов, страдающих болезнью Паркинсона, поражение действительно начинается в головном мозге, а вот у других первой поражается нервная система кишечника. Это было подтверждено во время сканирования головного мозга больных. Течение болезни в обоих случаях может отличаться, но со временем и во втором случае недуг переходит в мозг.

Теперь исследователи намерены изучить, удастся ли воздействовать на кишечный вариант болезни путем улучшения микробиома (сообщества всех микробов организма). В случае успеха можно было бы не допустить перехода болезни в мозг, сообщает «Science Alert».