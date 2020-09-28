Опыт пандемии показывает, что в основном от коронавируса гибнут немолодые люди, страдающие хроническими заболеваниями. Однако отмечены случаи, когда умирают молодые и совершенно здоровые люди.

Ученые из американского Университета Рокфеллера поставили себе задачу объяснить этот феномен. Выяснилось, что в организме примерно десятой части здоровых людей, болеющих коронавирусом в тяжелой форме, присутствует антитело, подавляющее собственный иммунитет пациента. И абсолютное большинство обладателей этого антитела – мужчины, возможно, поэтому они болеют тяжелее женщин.

Специалисты предположили, что есть вероятность устранять поражение иммунитета имеющимися в распоряжении медиков лекарственными препаратами. Тем самым можно будет облегчить течение болезни у многих и многих пациентов, сообщает «Science Alert».