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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Американские ученые объяснили, почему коронавирус убивает молодых

Американские ученые объяснили, почему коронавирус убивает молодых
28 сентября
22:51 2020
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Опыт пандемии показывает, что в основном от коронавируса гибнут немолодые люди, страдающие хроническими заболеваниями. Однако отмечены случаи, когда умирают молодые и совершенно здоровые люди.

Ученые из американского Университета Рокфеллера поставили себе задачу объяснить этот феномен. Выяснилось, что в организме примерно десятой части здоровых людей, болеющих коронавирусом в тяжелой форме, присутствует антитело, подавляющее собственный иммунитет пациента. И абсолютное большинство обладателей этого антитела – мужчины, возможно, поэтому они болеют тяжелее женщин.

Специалисты предположили, что есть вероятность устранять поражение иммунитета имеющимися в распоряжении медиков лекарственными препаратами. Тем самым можно будет облегчить течение болезни у многих и многих пациентов, сообщает «Science Alert».    

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