В Киргизии четвертого октября пройдут очередные парламентские выборы, в клубе региональных экспертов «Пикир» обсудили то, какая после этого сложится обстановка в республике, пишет “Ритм Евразии”.

По мнению аналитиков, три партии-тяжеловеса: «Биримдик», «Кыргызстан» и «Мекеним Кыргызстан» прогнозируемо попадут в парламент. В составе этих формирований много известных политиков, пользующихся поддержкой населения. Оппозиционные партии, по большей части западной направленности, в законодательном органе могут быть представлены по минимуму. В стране весьма высокий избирательный порог 7%, и преодолеть его будет совсем непросто. В результате оппозиция может вывести на улицы своих сторонников и организовать беломайдан. «После проведения парламентских выборов “белорусская” ситуация может сложиться и в Кыргызстане. Уже сейчас ОБСЕ, ЮСАИД и их местные «субподрядчики» подготовили предварительные соцопросы, они будут проводить экзитполы во время голосования, и когда “рейтинговые”, по их версии, партии не пройдут в парламент, это станет спусковым крючком, как это было в Белоруссии, для того, чтобы объявить результаты, диаметрально расходящимися с официальными данными», – уверен эксперт в области международных отношений Марс Сариев.