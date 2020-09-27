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Газета "Кишиневские новости"

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Жена бывшего турецкого футболиста наняла киллера, чтобы получить наследство

Жена бывшего турецкого футболиста наняла киллера, чтобы получить наследство
27 сентября
20:41 2020
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Ради наследства жена бывшего футболиста турецкой сборной Эмре Ашика наняла киллера, чтобы убить мужа, передает Daily Star.

История начиналась, как в каком-нибудь дешевом мелодраматичном триллере. После того, как муж уличил ее в измене и подал на развод, 27-летняя Ягмур Ашик убедила своего любовника Эрди Сунгура убить Эмре Ашика. Более того, она заставила любовника тренироваться, стреляя по мясным тушам. У мужчины, впрочем, ничего не вышло, и он отказался марать руки, найдя настоящего убийцу. Жена бывшего футболиста услужливо предоставила наемнику оружие и заплатила 1,1 млн евро. К счастью, киллер рассказал о плане Эмре Ашику.

На данный момент Ягмур вместе с любовником взяты под стражу и ожидают суда. Им предъявлены обвинения по статье за попытку убийства.

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