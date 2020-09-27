40-летняя популярная японская актриса Юко Такэути была найдена мертвой в своем доме в Токио, сообщает ВВС.

Тело женщины было найдено ее мужем Таики Накабаяси. Полиция завела расследование по делу о смерти актрисы и предполагает, что мать двоих детей покончила жизнь самоубийством. Несмотря на то, что информация остается неподтвержденной, суицид стал причиной смертей нескольких японских звезд в этом году. По данным ВОЗ, Япония занимает одно из первых место по количеству самоубийств.

Юко Такэути три года подряд удостаивалась премии за лучшую женскую роль первого плана от японской киноакадемии. Она стала известна по исполнению роли в легендарном хоррор-фильме «Звонок» 1998 года. В 2018 году она получила главную роль в телесериале от HBO «Мисс Шерлок», где играла женскую версию гениального детектива.