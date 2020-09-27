По мнению бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, наиболее близко Москва и Токио подошли к заключению мирного соглашения в 2018 году. Об этом сообщает ТАСС.

В интервью газете Nikkei бывший глава правительства Японии Синдзо Абэ рассказал, что мировое соглашение относительно Курил так и не было достигнуто из-за накалившихся отношений между Россией и США. Русско-американские отношения были особо обострены после событий на Украине. Во время активных переговоров Москвы и Токио, японские СМИ публиковали неподтвержденную информацию о том, что страны обсуждают передачу двух из четырех южнокурильских островов Японии.

После окончания Второй Мировой войны, архипелаг Курильские острова перешли к СССР. 19-го октября 1956 года была подписана советско-японская декларация, восстановившая дипломатические отношения между странами. В документе Советский Союз согласился передать Японии острова Шикотан и прилегающие из числа Малой Курильской гряды после заключения мирного договора. До сих пор Курилы являются причиной конфликтов между РФ и Японией.