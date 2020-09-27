На сатирический французский журнал Charlie Hebdo, известный своими резонансными карикатурами, и переживший вооруженное нападение в 2015 году, в ходе которого погибли 12 человек, снова совершили покушение. Об этом сообщает ВВС.

18-летний пакистанец, вооруженный мясницким ножом, напал на двоих прохожих в Париже, на выходе из старого здания редакции журнала. В 2015 году, после нападения исламистов, вызванного карикатурами на пророка Мухаммеда, Charlie Hebdo переехали, новый адрес редакция держит в секрете. В старом здании редакции, обосновалась телевизионная компания. Двумя пострадавшими от нападения пакистанца оказались журналисты из этой телевизионной компании. На данный момент их жизни вне опасности.

Нападавший признался, что надеялся нанести ранения членам редакции Charlie Hebdo. На место происшествия сразу же прибыл премьер-министр Франции Жан Кастекс, с целью успокоить горожан. Имя задержанного пока не разглашается.