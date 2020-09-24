Всемирная организация здравоохранения одобрила испытание лекарственных трав, произрастающих в Африке, в качестве возможных средств против коронавирусной инфекции. Некоторое время назад президент Мадагаскара заявил, что в этой стране успешно лечат малярию настойкой полыни, и предложил использовать препарат в борьбе с коронавирусом. Тогда это предложение у экспертов ничего, кроме смеха, не вызвало.

Однако теперь мнение специалистов изменилось кардинально, и ВОЗ разрешила проводить клинические испытания африканских лекарственных растений для борьбы с коронавирусом. Будет также создана комиссия для наблюдения за ходом испытаний. Стандарты тестирования будут такими же, как для химических препаратов, созданных в специализированных лабораториях.

Если подтвердится безопасность и эффективность средств народной медицины, ВОЗ разрешит производство на их основе лекарственных средств, сообщает «Science Alert».