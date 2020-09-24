В течение прошедшего дня, 24 сентября, зарегистрированы еще 8 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 58-летний мужчина из Каушанского района, 47-летняя женщина из Единецкого района, 86-летняя женщина из Кишинева, 67-летний мужчина из Кишинева, 76-летний мужчина из Кишинева, 88-летний мужчина из Кишинева, 54-летний мужчина из Фалештского района, 82-летняя женщина из Новоаненского района. На вечер 24 сентября 36643 человека выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 1252 человека умерли от инфекции.