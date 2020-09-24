Четверг, 24 сентября 2020, 21:55

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 24 сентября 1252 смертельных случая

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 24 сентября 1252 смертельных случая
24 сентября
18:16 2020
Версия для печати

В течение прошедшего дня, 24 сентября, зарегистрированы еще 8 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 58-летний мужчина из Каушанского района, 47-летняя женщина из Единецкого района, 86-летняя женщина из Кишинева, 67-летний мужчина из Кишинева, 76-летний мужчина из Кишинева, 88-летний мужчина из Кишинева, 54-летний мужчина из Фалештского района, 82-летняя женщина из Новоаненского района. На вечер 24 сентября 36643 человека выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 1252 человека умерли от инфекции.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,79+0,56%
EUR19,61+0,75%
GBP21,43+0,94%
UAH0,59+0,33%
RON4,02+0,57%
RUB0,22+0,35%

Курсы валют в MDL на 24.09.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд