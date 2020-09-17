Смог от лесных пожаров на западном побережье США распространился на восток страны, затянув небо Нью-Йорка черными тучами, передает ВВС.

С начала августа лесные пожары на западном побережье США сожгли значительные территории и привели к гибели по меньшей мере 36 человек. По той же причине уровень загрязнения воздуха в западных штатах превысил все нормы допустимого. Изображения, полученные со спутников, показали, как смог плотной завесой перемещался с западного на восточное побережье.

Национальная метеорологическая служба США заявила, что, добравшись до Нью-Йорка, смог поднялся от земли на расстояние 7 620 метров. Небо над городом стало устрашающе желто-коричневого оттенка.

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