Оно способно подавлять чувство страха

Этот препарат продается по всему миру под разными названиями – «Парацетамол», «Тайленол», «Панадол» и другие. Пациенты приобретают его без рецепта врача и широко применяют как обезболивающее. В США, например, лекарство еженедельно принимает почти четверть населения.

Однако исследователи из Университета штата Огайо в США выяснили, что прием этого препарата может притуплять у людей чувство опасности. Был проведен ряд экспериментов, к участию в которых привлекли свыше полутысячи испытуемых. Им предложили виртуально накачать воздушный шар, зарабатывая при этом воображаемые деньги за каждое движение насоса. Чем больше оказывался накачан шар, тем выше должен был быть заработок. Но если бы шар лопнул, с ним лопнула бы и вся сумма.

Половина испытуемых принимала парацетамол, а другой давали плацебо. Так вот те, кто принимал настоящее лекарство, склонны были больше рисковать, надувая шар, и меньше опасались, что он лопнет. А принимавшие плацебо заканчивали упражнение раньше, потому что сильнее опасались перекачать шар.

Другие исследования показали, что парацетамол также может сокращать способность человека к сочувствию другим людям и даже снижать мыслительные способности, сообщает «Science Alert».

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