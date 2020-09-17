Это не вредит окружающей среде

Исследователь из Делфтского технического университета разработал способ изготавливать гробы из грибного мицелия. В специальную форму помещается смесь мицелия с органической субстанцией. Примерно за неделю мицелий вырастает до размеров гроба.

Тело умершего в таком гробу успевает истлеть не за десять с лишним лет, как в обычном деревянном, а за два-три года. При этом мицелий способен очищать почву от токсичных веществ и обогащать ее за счет того, что продукты распада превращаются в питательные вещества. В свое время именно мицелий применяли для очистки почвы в зоне Чернобыльской аварии.

Уже проданы десять гробов из мицелия. Ученые намерены отслеживать отдаленные последствия таких экологичных захоронений и определять, насколько и в какую сторону изменится состав почв, пишет «De Zeen».

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