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После обращения посла США Дерека Хогана заявления молдавских оппозиционных политиков о фальсификации выборов посыпались как из рога изобилия.

16 сентября посол США в Молдове Дерек Хоган опубликовал обращение, адресованное молдавским лидерам в связи с выборами президента страны, намеченными на 1 ноября. Особенность этого письма состоит в том, что оно выдержано в духе директивы. В документе указано, что должны сделать молдавские власти и избиратели, чтобы «обеспечить свободный и честный избирательный процесс».

В чей огород камень?

В обращении Дерека Хогана акцентируются моменты, которые являются основными и для посланий молдавской оппозиции, которая уже длительное время трубит о фальсификации выборов властями. Ссылаясь на предварительную оценку ОБСЕ, американский посол выделил следующие моменты: возможные «покупка голосов, злоупотребление административными ресурсами, опасность политически контролируемых средств массовой информации, отсутствие прозрачности в финансировании кампании, а также риск манипулирования или подавления избирателей из Приднестровья и диаспоры».

Фальсификации, фальсификации, фальсификации…

Лидер ПДС Майя Санду выступила с новым заявлением по деятельности ЦИК. Она потребовала, чтобы избирательные участки не открывались в России на основе «ложной информации, представленной социалистами».

Пока что мы видим, как желаемое выдается за действительное, поскольку ЦИК еще не принял окончательного решения об открытии участков за границей. А доля тех, кто будет голосовать в России, колеблется в пределах 12% от всех зарегистрированных избирателей молдавской диаспоры. Понимают ли все это в ПДС? Безусловно. А значит, их цель — реализация четко скоординированного сценария, выходящего за пределы электорального цикла.

Тема фальсификации выборов подхватывается

С заявлениями, аналогичными ПДС, выступил и кандидат в президенты от Избирательного блока Unirea Дорин Киртоакэ. По его словам, открытие новых избирательных участков, особенно в России, на самом деле будет означать узаконивание мошенничества.

Ранее лидер ПДС Майя Санду и другие политики заявляли, что на подкуп избирателей Приднестровья власть планирует выделить 2 млн евро.

Однако мало того, что эти заявления основаны на слухах и не доказаны, Приднестровье продлило режим чрезвычайного ситуации до 1 декабря. Как известно, пересечение границы жителями региона из-за введения данного режима было чрезмерно регламентировано и усложнено.

В такой ситуации заявления молдавских политиков, опять же не подкрепленные фактами, являются, как уже говорилось, — частью скоординированного сценария проевропейских сил на президентских выборах. Так как неубедительность подобных заявлений слишком очевидна.

Отставка председателя ЦИК

Однако к концу дня 16 сентября волна обвинений достигла пика, когда ПДС выступила с требованием отставки главы ЦИК Дорина Чимила.

ПДС признала, что она сама выдвинула Дорина Чимила, но он не оправдал их ожиданий. ПДС утверждает, что «действия и заявления Дорина Чимила… ставят под сомнение его независимость и объективность.

Поскольку ПДС и выдвинула Дорина Чимила в состав ЦИК, то именно они должны подать соответствующие материалы по отстранению от должности в АП Кишинева. Если бы ПДС поступила именно так, то это бы означало, что у них есть неопровержимые документальные свидетельства и серьезные аргументы для отстранения Чимила от должности. Таковы требования избирательного Кодекса. Но, судя по всему, у ПДС иная цель – дискредитация ЦИК, подрыв доверия к выборам, и создание образа ЦИК как «штаба по фальсификации голосования».

Это новый элемент сценария непризнания итогов президентских выборов.

Поразительная синхронность

Является ли совпадением всплеск деятельности оппозиционных политиков, их окружения, следующие одно за другим перечисленные (и не упомянутые) заявления?

В такое трудно поверить. Они тщательно синхронизированы с обращением Посла США.

И одновременно можно быть уверенным в том, что в ближайшее время мы будем наблюдать новые разрушительные атаки как на Игоря Додона, так и на его окружение, СМИ, экспертов.

Массовое отравление «Новичком» молдавской оппозиции

Какие еще пункты плана могут быть в сценарии недопущения избрания нынешнего главы государства на второй срок? Думается, нам стоит вспомнить эпизод с отравлением ртутью Майи Санду и Андрея Нэстасе в период парламентских выборов 2019 года. В середине марта лидер ПДС Майя Санду утверждала, что в результате отравления ртутью у Андрея Нэстасе возникли серьезные проблемы со здоровьем, несмотря на то, что он прошел лечение. Ее здоровье также не восстановилось окончательно, хотя «она чувствует себя лучше». Однако серьезное отравление тяжелыми металлами никак не помешало уже скоро политикам занять ведущие должности в правительстве, а Андрею Нэстасе участвовать в борьбе за пост генпримара Кишинева.

В свете всего происходящего вокруг российского оппозиционера Навального, можно предположить, что сценарий отравления молдавских оппозиционеров также находится «в работе». Возможно, в определенный момент мы услышим о массовом отравлении «Новичком» молдавской оппозиции. Это может произойти в тот момент, когда скажем, ЕС и Западу понадобятся более сильные «аргументы» для признания молдавских выборов сфальсифицированными.

Молдавские выборы в глобальном сценарии борьбы с Россией

И такой ход событий никого не должен удивлять, эксперты уже давно объединяют в одно целое два события – выборы в Белоруссии и «отравление» Навального якобы спецслужбами России.

Вне всякого сомнения, молдавские выборы также являются одним из элементов большого сценария.

Обращает на себя внимание, что в рамках предвыборной кампании молдавские политики не обсуждают программу развития страны и насущные проблемы, а изо всех сил стараются убедить общество в фальсификации выборов и непризнании результатов голосования. Очевидно, что для них Игорь Додон не является целью сам по себе. Его устранение служит главной задаче — ликвидации российского влияния в Молдове. И нынешние выборы — только определенный элемент в глобальном сценарии борьбы с Россией. Некоторые даже говорят о том, что по существу между Западом и Россией сейчас идет настоящая война по всем фронтам. И колоссальный рост напряженности, включая опасные полеты ядерных бомбардировщиков у границ России – убедительное подтверждение тому.

В данном контексте, скорее всего и следует воспринимать обращение американского посла Дерека Хогана к лидерам Молдовы и избирателям. То, что содержание письма дипломата и действия прозападных политиков, комментаторов и «независимых» СМИ синхронизированы, убеждают нас в том, что мы сейчас наблюдаем лишь начало западного вмешательства в президентские выборы в Молдове.

Публикуется в сокращении, полностью материал читайте: https://mejdurecie.md/politika/podozhdite-my-eshhe-uvidim-massovoe-otravlenie-novichkom-moldavskoj-oppozicii.html

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