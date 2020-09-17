Экстремальные похолодания сменялись столь же экстремальными потеплениями

В рамках исследования, выполненного Межправительственной группой экспертов по изменению климата, были отслежены изменения климатических условий на планете за период, который даже трудно вообразить, – свыше шестидесяти пяти миллионов лет.

В результате перед учеными предстала картина, свидетельствующая о том, что за упомянутое время периоды умеренных и экстремальных похолоданий и потеплений сменяли друг друга. Исследователи дали каждому из этих периодов свое наименование – «холодильник», «морозилка», «парник» и «парилка».

Анализ проводился на основе изучения осадочных пород, добытых со дна мирового океана. В этих отложениях сохранились останки фораминифер – разновидностей микроскопического планктона. Эти организмы обладали свойством накапливать в тканях своих организмов кислород, растворенный в воде. И чем ниже ее температура, тем больше в ней этого изотопа.

Датируя останки фораминифер, ученые и выяснили, на какие периоды приходились потепления и похолодания. При этом установлено, что в последние три миллиона лет на планете наблюдается «морозилка», разделенная межледниковыми периодами. К одному из них современное население Земли и приспособилось. Но жизнедеятельность человека оказывает большое влияние на состояние климата, провоцируя глобальное потепление.

Исследователи прогнозируют, что уже через полтора-два столетия мир может оказаться в «парилке», причем такой сильной, какая не наблюдалась свыше пятидесяти миллионов лет, сообщает Naked-science.

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