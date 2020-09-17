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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове для врачей, учителей, полицейских вакцина будет бесплатной

В Молдове для врачей, учителей, полицейских вакцина будет бесплатной
17 сентября
13:01 2020
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Одобренная вакцина против вируса COVID-19 может поступить в РМ к концу этого года

В первую очередь иммунизация будет проводиться среди людей, которые борются с этим заболеванием. Речь идет о врачах, учителях, полиции, фармацевтах и других. Об этом заявил президент страны Игорь Додон в эфире Prime TV.

«Мы надеемся, что в следующие два месяца мы сможем получить вакцину, которая будет одобрена на международном уровне. В первую очередь будет проводиться вакцинация тех, кто находится на передовой. Для врачей, учителей, полицейских вакцина должна быть бесплатной. Что касается вакцинации остальных граждан, мы посмотрим, какие будут возможности бюджета», – сказал Игорь Додон.

По словам главы государства, он уже поговорил с российскими властями о получении до 150 тысяч вакцин.

«Мы запросили 100-150 тысяч вакцин для тех, кто на передовой. Эта российская вакцина, которая уже массово используется в России, пока не одобрена для экспорта, сейчас проходит третий период одобрения», – пояснил президент.

Игорь Додон уточнил, что вакцинация в нашей стране не будет обязательной.

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