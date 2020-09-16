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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Доктор Комаровский объяснил частые респираторные заболевания у детей

16 сентября
12:26 2020
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Эти инфекции не так страшны, как кажется

Известный педиатр и телеведущий Евгений Комаровский на своей странице в социальной сети пояснил, почему дети часто подхватывают ОРВИ.

По словам врача, главное – своевременно оказать больному правильную помощь. Комаровский подчеркивает, что не надо возлагать надежды на народные средства вроде лука, чеснока или козьего жира. Он обращает внимание на то, что надо обеспечить приток в помещение свежего прохладного и обязательно влажного воздуха путем частого проветривания. Доктор также советует промывать нос ребенка физиологическим раствором, одевать малыша тепло, но не кутать, не кормить насильно и как можно больше гулять.

Комаровский рекомендует родителям интересоваться, насколько в детском саду соблюдаются установленные санитарные нормы: влажность в помещении сорок-шестьдесят процентов и прогулки в любую погоду как минимум в течение четырех часов. Врач делает вывод: если ребенок часто простужается, виноват не его слабый иммунитет, а детский сад, не выполняющий требований.     

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