В селе Карагаш Слободзейского района Приднестровья до сих пор действует Лечебно-трудовой профилакторий.

В нем есть мужское и женское отделения. О существовании в регионе ЛТП широкая публика узнала после того, как в местных изданиях появилось сообщение: контролер Денис Бучковский обвиняется в получении взятки. За четыреста местных рублей он пронес на территорию объекта мобильный телефон для одного из помещенных для лечения трудом жителя Приднестровья. А им категорически запрещается пользоваться какими-либо средствами связи. ЛТП села Карагаш может принять до четырехсот мужчин и женщин, они трудятся на полях агрофирмы «Рустас». Деньги перечисляются на банковский счет. Лечебно-трудовые профилактории сохранены также в Белоруссии, Казахстане и Туркмении.

Читайте также: Пять знаков зодиака обретут счастье в любви до конца года

Новолуние 17 сентября обещает финансовый успех 3 знакам зодиака