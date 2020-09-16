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Газета "Кишиневские новости"

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В Приднестровье алкоголиков и наркоманов лечат трудотерапией

16 сентября
12:21 2020
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В селе Карагаш Слободзейского района Приднестровья до сих пор действует Лечебно-трудовой профилакторий.

В нем есть мужское и женское отделения. О существовании в регионе ЛТП широкая публика узнала после того, как в местных изданиях появилось сообщение: контролер Денис Бучковский обвиняется в получении взятки. За четыреста местных рублей он пронес на территорию объекта мобильный телефон для одного из помещенных для лечения трудом жителя Приднестровья. А им категорически запрещается пользоваться какими-либо средствами связи. ЛТП села Карагаш может принять до четырехсот мужчин и женщин, они трудятся на полях агрофирмы «Рустас». Деньги перечисляются на банковский счет. Лечебно-трудовые профилактории сохранены также в Белоруссии, Казахстане и Туркмении.   

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