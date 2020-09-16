Кандидат в президенты Молдовы, примар мун. Бельцы Ренато Усатый не оказал обещанную им материальную поддержку бельцкому инспекторату полиции на внедрение системы “Безопасный город”. Об этом говорится в официальном ответе на запрос, направленный журналистом cenzura.md.

Примар Бельц Ренато Усатый, выступая перед полицейскими, пообещал перечислить в инспекторат полиции мун. Бельцы 200 тысяч леев из личных средств на внедрение системы “Безопасный город” для закупки камер наружного видеонаблюдения и сопутствующего оборудования. В ходе церемонии 18 декабря 2019 года под аплодисменты полицейских политик торжественно передал символический сертификат с указанием суммы в 200 тысяч леев, заявив при этом, что система “Безопасный город” будет установлена в ближайший год.

Однако, согласно официальному ответу инспектората полиции Бельц на запрос, направленный cenzura.md, Ренато Усатый не перевел ни копейки из обещанных им средств.

Напомним, Ренато Усатый заочно арестован и объявлен в розыск МВД Российской Федерации по делу о выводе и отмывании денег в особо крупных размерах из России в рамках уголовного дела «Ландромат». Другими фигурантами этого дела, по заявлению МВД России являются Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон.

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