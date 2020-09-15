Вторник, 15 сентября 2020, 19:16

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 15 сентября 43734 зараженных

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 15 сентября 43734 зараженных
15 сентября
19:06 2020
Версия для печати

К вечеру 15 сентября в Молдове зарегистрированы 527 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 2320, из них первичных – 1987, а повторных 333.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 43734 человека.

Из 527 новых случаев на сегодняшний день 32 – это медицинские работники, в том числе: врачи – 9, медсестры – 15, вспомогательный персонал – 8.

Читайте также: Новолуние 17 сентября обещает финансовый успех 3 знакам зодиака

Глоба: 14-20 сентября – период невероятной удачи для 5 знаков зодиака

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,57+0,02%
EUR19,64–0,12%
GBP21,30+0,07%
UAH0,59–0,38%
RON4,04–0,15%
RUB0,22+0,31%

Курсы валют в MDL на 15.09.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд