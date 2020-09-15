К вечеру 15 сентября в Молдове зарегистрированы 527 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 2320, из них первичных – 1987, а повторных 333.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 43734 человека.

Из 527 новых случаев на сегодняшний день 32 – это медицинские работники, в том числе: врачи – 9, медсестры – 15, вспомогательный персонал – 8.

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