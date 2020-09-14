В правящей партии Зимбабвийский африканский национальный союз обвинили оппозиционный Альянс Движение демократических перемен, в том, что он отправляет на тренировки своих боевиков в Сербию и Республику Молдова, сообщает bulawayo24.com

Столь неожиданную информацию на пресс-конференции выдал официальный представитель Союза Патрик Чинамаса. Заявление последовало после того, как в перестрелке был убит военнослужащий зимбабвийской армии. Чиновник рассказал журналистам, что оппозиция отправляет за границу «отщепенцев» которых там учат делать коктейли Молотова и сеять в родной стране хаос. «Мы также хотим предупредить Сербию и Молдову, которые проводят такие тренировки, не делать этого. Кроме них, мы хотим призвать и страны, финансирующие насильственные действия прекратить это. Вы тренируете людей, как ополченцев, как солдат за пределами Зимбабве, и вы думаете правительство будет терпеть это? Мы не потерпим», – объявил Чинамаса. К сожалению, он не объяснил, зачем везти людей за тридевять земель, чтобы научить их делать коктейли Молотова? Изготовить его может любой подросток, у которого есть выход в интернет.

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