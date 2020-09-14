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Газета "Кишиневские новости"

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«Буревестник» угрожает Великобритании?

14 сентября
14:06 2020
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Глава военной разведки Великобритании Джим Хокенхалл считает наиболее опасным оружием, которое может быть применено против его страны – российскую ракету с ядерным двигателем «Буревестник», сообщает Лента.ру

По словам чиновника изделие может находиться в воздухе несколько лет, и подойти к цели с самого неожиданного направления. В США «Буревестник», из-за того, что при его полете должен оставаться радиоактивный след, назвали «летающим Чернобылем». Также Хокенхаллу не нравятся российские автономные подводные аппараты, которые способны повредить энергокабели, проложенные по дну океанов, и даже транспортировать к побережью противника ядерные заряды. Разведчик назвал Россию самой главной «геополитической угрозой» для Европы.

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