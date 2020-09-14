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Газета "Кишиневские новости"

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Евросоюз помнит и знает о Гагаузии

14 сентября
13:51 2020
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Два аппарата ультразвукового исследования (УЗИ) передано Гагаузской автономии в рамках проекта Евросоюза по поддержке местных властей.

Новоприобретения отправят в больницы городов Комрата и Чадыр-Лунги. Глава делегации ЕС в Республики Молдова Петр Михалко по случаю передачи УЗИ заявил в столице автономии: «Мы сумели найти средства, чтобы закупить аппараты, которые нужны именно сейчас. Я рад, что мы смогли представить гражданам Республики Молдова, жителям Гагаузии, оборудование, которое поможет сохранить им здоровье». Представители местных властей, и в частности, башкан Ирина Влах поблагодарила «европейских партнеров» за помощь. В августе группа гагаузских общественных деятелей под предводительством Леонида Доброва обвинила Петра Михалко в том, что большая часть средств выделяемых Евросоюзом автономии, остается в Кишиневе.    

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