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Газета "Кишиневские новости"

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Предвыборные «гастроли» в Одессе артиста, ставшего президентом

13 сентября
17:11 2020
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В ходе рабочей поездки в Одесскую область, президент Владимир Зеленский побывал в здании городской филармонии, сообщает «Страна»

Глава государства общался с деятелями культуры региона и представителями местной власти. По словам архитектора Владимира Суханова, здание, построенное в конце девятнадцатого века, нуждается в срочном капитальном ремонте. Зеленский отметил, что филармония – это единственная концертная площадка такого уровня на юге Украины.

«У нас есть программа “Большая стройка”. На следующий год мы начинаем “Большую стройку” в культуре. Мы выбираем объекты культурного наследия по всей стране», – пояснил Зеленский представителям местной власти. Во время встречи президент позвонил министру культуры и информационной политики Александру Ткаченко и распорядился включить здание Одесской филармонии в программу “Большая стройка”. На Украине 25 октября пройдут местные выборы. В их преддверии Зеленский совершает большой тур по стране.

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