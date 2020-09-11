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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 11 сентября 29932 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 11 сентября 29932 излечившихся
11 сентября
19:11 2020
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На сегодняшний день в стране 30437 человек прошли лечение и 1114 умерли от инфекции COVID-19. На 11 сентября в Молдове подтверждено 42183 случая заражения новым коронавирусом.  Состояние здоровья  557 инфицированных – тяжелое (в том числе 32 пациента  подключены к аппаратам ИВЛ), 1315 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии. 

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