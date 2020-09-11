Депутаты литовского сейма назначили Светлану Тихановскую «избранным президентом республики» Белоруссия, сообщает агентство Delfi

Парламентарии призвали международное сообщество поддержать их инициативу, и считать Александра Лукашенко нелегитимным главой государства. В резолюции много говорится о праве белорусского народа на свободу и демократию. Истинные причины появления решения сейма можно найти в выступлении депутата Жигимантаса Павилениса. «Ситуация внутри страны не только не улучшилась: насилие, кровь, никакого диалога, и что еще хуже – в данный момент Лукашенко по существу завершает продажу своей страны, завершаются переговоры с Россией по последним статьям союзного договора, после которых от страны ничего не останется – лишь бутафорское государство с несколькими вывесками за границей, мы не можем этого допустить», – заявил с трибуны сейма депутат.

Что интересно, на президентских выборах в Белоруссии не было наблюдателей ни от Литвы, ни от ОБСЕ, ни от ПАСЕ. Их приглашали, но руководство решило, что сделано это было слишком поздно. Таким образом, ни в Вильнюсе, ни в Брюсселе не могут объективно судить о том, были ли на выборах президента Белоруссии фальсификации или нет. В Евросоюзе пока не пришли к единому мнению, и с санкциями не торопятся. А вот три прибалтийские республики и Польша, уже запретили въезд на свою территорию нескольким десяткам белорусских чиновников. По большей части судьба народа соседней страны мало волнует литовских политиков, главное не допустить усиление России, и ради этого можно разрушить Белоруссию, запретить строительство газопровода «Северный поток – 2», преследовать инакомыслящих.

Нет такого преступления, на которое не пошли бы демократы ради торжества во всем мире светлых идеалов… демократии. В данном случае они поступают также как коммунисты с их перманентной революцией. И если копнуть поглубже, то вполне может какой-нибудь там Жигимантас Павиленис на самом деле – верный последователь Льва Двидовича Троцкого.