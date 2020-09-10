Многие из нас считают жизнь полосатой – полоска белая сменяется полоской черной. Как-то слишком радикально, не так ли? На самом же деле все несколько сложнее: правильнее было бы разделить счастливые и не самые лучшие периоды на зоны Света и Тени. Так, как и в жизни, есть разные состояния – счастье и свет, пограничное, полутени и тени.

12 сентября астрологи считают днем особенным для представителей двух знаков зодиака. Вселенная “включит” для них полный свет!

ОВЕН

Жизнь Овнов озарится ярким светом – светом радости, счастья, светом мечты. В последнее время они слишком много времени уделяют своему прошлому, анализируя свои поступки и расстраиваясь из-за промахов и ошибок. Пришла пора сказать: «СТОП»! Цепляться за прошлое – занятие бессмысленное. Подведите черту и перелистните прочитанную страницу – самое время посмотреть вперед! Вы сильны и решительны, а впереди удивительные события и счастливая жизнь. В зоне Света вас ждет Удача, Любовь и Достаток. А главное – только от вас зависит, как долго вы будете обласканы этим волшебным светом. Все в ваших руках!

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РЫБЫ

12 сентября наполнит нежным светом жизнь чувствительных Рыб. Они обладают необыкновенно развитой интуицией, потому почувствуют ветер счастливых перемен ранним утром. Когда все вокруг будут ещё спать, они проснутся с ощущением счастья и радости. Рыбы во всем ищут гармонию – 12 сентября она поселится в их душах надолго. Смелые желания, сильные эмоции, яркие события – это будет ваша новая жизнь! Вселенная укажет вам цель и путь к ней, а вы пойдете этой дорогой, используя все свои знания, бесценный опыт, выверяя каждый шаг, как вы это делаете всегда, вот только на этот раз на финише вас будет ждать главный приз – исполнение мечты!

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