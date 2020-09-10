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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 10 сентября 1106 смертельных случаев

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 10 сентября 1106 смертельных случаев
10 сентября
19:06 2020
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В течение прошедшего дня, 10 сентября, зарегистрированы еще 10 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 83-летняя женщина из Страшенского района, 63-летний мужчина из района Чимишлия, 50-летняя женщина из Теленештского района, 80-летний мужчина из Кишинева, 64-летний мужчина из Кишинева, 90-летний мужчина из Унгенского района, 64-летняя женщина из Новоаненского района, 68-летняя женщина из Кишинева, 79-летняя женщина из Унгенского района, 82-летний мужчина из Кишинева. На вечер 10 сентября 29932 человека выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 1106 человек умерли от инфекции. 

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