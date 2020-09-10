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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 10 сентября 41704 зараженных

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 10 сентября 41704 зараженных
10 сентября
19:06 2020
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К вечеру 10 сентября в Молдове зарегистрированы 560 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Минздрав РМ.  

Всего проведено тестов в этот день – 2743, из них первичных – 2464, а повторных 279.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 41704 человека.

Из 560 новых случаев на сегодняшний день 28 – это медицинские работники, в том числе: врачи – 9, медсестры – 13, вспомогательный персонал -6.

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