В Киеве объявлен список кинолент, из которых выберут одну и отправят от Украины на «Оскар» в категории «Международный полнометражный фильм», сообщает «Страна».

Отобрано три картины, их сюжеты отражают страхи и ожидания современных украинцев. В драме режиссера Валентина Васяновича «Атлантида» действие происходит в 2025 году после победы в войне против России. При этом территория Донбаса показана как место, где люди уже не могут жить, там все разрушено. В комедии «Мои мысли тихие» режиссера Антонио Лукича, сын с матерью записывают голоса закарпатских животных, на этом они намерены заработать и уехать жить в Канаду. В ленте Ирины Целик «Земля голубая, как апельсин» героиня – мать-одиночка, живет у линии разграничения на Донбассе и ничего себе – счастлива. Известный кинорежиссер Олег Сенцов, который называет себя личным врагом Путина, и вернувшийся на Украину в сентябре 2019 года в рамках обмена пленными, пока никаких картин не снял. Возможно, некогда, все силы и время уходят на противостояние российскому президенту.

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