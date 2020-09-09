Игорь Додон убежден, что одержит победу во втором туре президентских выборов с разницей в 100-120 тыс. голосов. Глава государства полагает, что его соперником скорее всего будет Майя Санду.

Президент сослался при этом на опросы общественного мнения. Эти заявления он сделал в ходе специального выпуска на канале “Primul in Moldova”.

«В 2016 разница между нами составляла 60-70 тыс. голосов. Я уверен, что в этом году она составит 100-120 тыс. Об этом говорят все данные. 120 тыс. голосов означают 7-8%, до 10%», – объяснил президент.

Напомним, что по данным опроса VOX POPULI-август 2020, реализованном Ассоциацией социологов и демографов, если во втором туре выборов встретятся Игорь Додон и Майя Санду, то нынешний глава государства наберет 56,2%, а Майя Санду-43,8%.

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