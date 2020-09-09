Президент Молдовы не может быть под контролем каких-либо внешних сил, тем более, иметь двойное гражданство. Об этом в рамках “Специального выпуска” на “Первом в Молдове” заявил Игорь Додон.

«Объясните мне, как может президент страны иметь двойное гражданство? Наши люди получали двойное гражданство, чтобы решить определенную проблему: социальную, экономическую, чтобы поехать в Европу без виз, в России устроиться на работу и т. д. Но для первого лица в государстве быть гражданином другой страны – считаю, это неприемлемо, даже если законодательство это позволяет, пока что. Мы изменим эту норму закона», – сказал он. Президентом, добавил он, должен быть человек, который знает и соблюдает традиции своей страны и который не боится народа.

«Сидеть в соцсетях – это одно. Нужно ходить к людям, общаться, вникать в их проблемы», – сказал он. Игорь Додон также подчеркнул, что во главе угла должны быть интересы страны, а не каких-то зарубежных корпораций или международных финансовых организаций. «Я не против МВФ, у нас хорошие отношения, я отвечал за программу с Фондом с 2006 по 2009 годы. Мы и сейчас закончили успешно программу с МВФ. Да, у меня есть к ним большие вопросы, но плясать под их дудку, тем более, если ты – президент, первое лицо – тогда что будет с нашим государством? Это принципиальные вещи, которые большинство граждан РМ понимают. Народ сам разберется: он у нас очень умный. Путин мне как-то на встрече говорил: «Люди четко видят и понимают, когда начинают вилять. Надо открыто и четко сказать: это можем, а это – нет». Если что-то не можешь стратегически сказать сейчас – не говори. Поставь цель и иди к ней. Получится прямым путем – хорошо. Если нужно немного обойти со стороны – делай так. Будет тяжелее, но, в любом случае, нужно добиваться цели», – добавил глава государства.

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