Глава Министерства социальной политики Украины Руслан Колбаса, заявил, что после Евромайдана 2014 года резко сократилось число женщин, желающих родить ребенка, сообщает «Страна».

Украина в демографическом пике. «У нас на 40 процентов уменьшилось вообще количество детского населения. У нас уменьшается процент брачности, увеличивается процент разводов на тысячу населения, у нас уменьшается общее количество родившихся детей», – сказал Колбаса. Парадокс, но уровень рождаемости в независимой Украине с показателем 1,53 рождения на одну женщину пришелся на 2012 год, когда президентом был бежавший в Россию Янукович. В 2018 году этот коэффициент опустился до 1,37. Более свежих данных у Колбасы нет, а может, он их опасается озвучивать. Радикалы уже обвинили министра в том, что он компрометирует высокие идеи евромайдана.

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