На сайте Службы безопасности Украины сообщается, что 9 сентября в Морском торговом порту «Южный» изъято кокаина на 17 миллионов долларов.

Наркотики были спрятаны в бананах, прибывших из Южной Америки. «Во время углубленного таможенного досмотра груза правоохранители обнаружили в середине контейнера 2 сумки с 112 килограммами кокаина, расфасованного в брикеты», – говорится в сообщении СБУ. В марте в Одессе изъяли 250 килограммов кокаина, спрятанного в партии бананов из Эквадора, в апреле 53 килограмма. Обычное дело.

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