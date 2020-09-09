В очередной, третий раз в офисном центре харьковского ЛГБТ сообщества побили окна, сообщает Kharkiv Today.

В городе недавно прошел «Марш равенства». Из-за коронакризиса, его провели в форме автопробега. После того, было зафиксировано несколько актов вандализма в отношении координационного центра ЛГБТ. «Первый раз нам нарисовали крест на стене, написали “Содом” и бросали яйца в двери. Второй раз – видно на камерах, как человек с мужскими гениталиями писает в баночку, потом выливает мочу на двери. Тоже забросали яйцами и написали “Це тільки початок з Прайдом”. И вчера разбили окна», – сообщила ЛГБТ активистка Анна Шарыгина. Она предполагает, что к актам вандализма причастны радикалы из организации «Традиция и порядок».

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