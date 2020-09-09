Председатель Партии «Действие и солидарность» Майя Санду в эфире телеканала Pro TV заявила, что, в случае избрания на должность президента, она добьется скорейшей экстрадиции Влада Плахотнюка из США в Молдову.

Укрывающийся в Майами олигарх обвиняется на родине в попытке узурпации власти, мошенничестве и финансовых махинациях. Его также объявил в розыск Следственный комитет России, в Москве олигарха винят в отмывании денег. Санду считает, что Плахотнюка до сих пор не депортировали на родину из-за неудовлетворительной работы прокуратуры. «Мы не знаем, что в этих документах (о высылке из США, ред.), насколько они серьезны, чтобы действительно обеспечить скорейшее решение об экстрадиции. Уверена, что в определенный момент Плахотнюк будет выдан, но все зависит от качества доказательств, которые предоставит Генпрокуратура», – рассказывала Санду. Она в очередной раз назвала президента Игоря Додона «основной угрозой для страны» и предположила с большой долей уверенности, что будет ему противостоять во втором туре президентских выборов.

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