Председатель Партии «Платформа “Достоинство и правда”» Андрей Нэстасе пообщался с послом Германии в Молдове Анжелой Ганнингер и Франции – Паскалем Ле Дёнффом, сообщает Инфотаг.

Конечно, обсуждалась тема предстоящих президентских выборов. Дипломаты, как это и положено, говорили о том, что необходимо провести избирательную кампанию по всем правилам, обычно в таких разговорах используются термины «транспарентность» и «корректность». Нэстасе со своей стороны заверил собеседников в том, что до гробовой доски будет верен «европейскому вектору». «В избирательной кампании нам предстоит жесткая конкуренция с большими вызовами для будущего нашего народа, которому придется осознанно выбирать – либо стагнация под влиянием Востока, либо подлинная интеграция в лоно европейской семьи», – набивал себе цену в глазах дипломатов Нэстасе.

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