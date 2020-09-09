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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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В «Золушке» фею-крестную сыграет… чернокожая лесбиянка

09 сентября
22:21 2020
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Фильм, авторы которого будут претендовать на премию «Оскар», с 2024 года должны соблюдать определенные правила, об этом говорится на сайте Киноакадемии США.

Чтобы картину оценили в Голливуде по достоинству, в ней актером первого или второго плана обязательно должен быть представитель расового меньшинства. Также фильм не будет приниматься на конкурс, если в его производстве задействовано менее трети женщин, этнических и сексуальных меньшинств. Эти критерии распространяются на технический персонал, вплоть до костюмеров и уборщиков. «Данные стандарты рассчитаны на то, чтобы на справедливой основе обеспечить разнообразие людей на экране и вне его с целью отразить различия среди кинозрителей», – говорится в заявлении Киноакадемии. В США планируют снять новую версия «Золушки», где фею-крестную сыграет чернокожая лесбиянка.

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